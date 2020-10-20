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20 жовтня 2020, 15:44 5

Керівник Одеської ОДА заявив, що одужав від COVID-19

20 жовтня 2020, 15:44 5
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За словами чиновника, він ще відчуває наслідки захворювання
За словами чиновника, він ще відчуває наслідки захворювання
Фото: Facebook
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Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций заявив, що отримав негативний результат тесту на COVID-19.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

За словами голови ОДА, вже від сьогодні, 20 жовтня він працює на своєму робочому місці.

Куций також додав, що досі відчуває наслідки захворювання, а тому декілька днів буде "працювати з кабінету".

Непростий період хвороби минув, і я хочу ще раз подякувати лікарям — тепер я на власному досвіді переконався, як вони самовіддано працюють заради кожного пацієнта", - повідомив Куций.

Також очільник області пообіцяв найближчим часом відвідати низку районів, щоб перевірити роботу лікарень та поспілкуватися з медиками.

Нагадаємо, 12 жовтня стало відомо, що голова Одеської ОДА Куций захворів COVID-19.

Одеська область ОДА Максим Куций коронавірус захворювання
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