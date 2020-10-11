У МОЗ назвали регіони, де найбільша заповненість лікарень пацієнтами з COVID-19

Напружена ситуація у столиці та ще чотирьох областях

Напружена ситуація у столиці та ще чотирьох областях

Фото: flickr

В Україні найбільш напружена ситуація із заповненням лікарень хворими COVID-19 у Києві, а також в Одеській, Донецькій, Харківській та Сумській областях.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, у цих регіонах реєструють велику кількість нових випадків зараження коронавірусом.

Найбільш напружена ситуація з точки зору ліжкового фонду, наповненості наших лікарень - у Донецькій, Одеській областях, у місті Київ, у Харківській області. Тобто, ті регіони, де у нас зараз велика кількість нових випадків реєструється. Також Сумська область”, - сказав Степанов.

Він додав, що загалом у лікарнях із підтвердженим діагнозом COVID-19 або з підозрою на коронавірусну хворобу перебуває 19 404 пацієнти.

Степанов також розповів, що за минулу добу в Україні було проведено понад 33 тисячі тестувань на коронавірус.

Нагадаємо, коронавірус в Україні: за добу - 4768 нових випадків, 85 заражених померли.

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