В Україні виявили понад 1100 нових випадків COVID-19

За добу померли 16 людей, одужали - 235.

За добу померли 16 людей, одужали - 235.

В Україні за останню добу підтвердили 1112 нових випадків COVID-19. Найбільше нових випадків виявили в Івано-Франківській, Львівській областях та Києві.

Про це пише RegioNews з посиланням на МОЗ України.

В Україні з початку епідемії вже підтвердили 72 тисяч 168 випадків коронавірусної хвороби. При цьому одужали 39 тисяч 543 особи, з яких 235 - за останню добу.

За добу померли від хвороби 16 осіб. Загальне число жертв становить 1725 осіб.

Найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявили в Івано-Франківській (115), Львівській областях (112) та Києві (110).

Нагадаємо, вчора в Україні виявили 1172 нових випадку COVID-19.

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