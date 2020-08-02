В Україні виявили понад 1100 нових випадків COVID-19
За добу померли 16 людей, одужали - 235.
За добу померли 16 людей, одужали - 235.
В Україні за останню добу підтвердили 1112 нових випадків COVID-19. Найбільше нових випадків виявили в Івано-Франківській, Львівській областях та Києві.
Про це пише RegioNews з посиланням на МОЗ України.
В Україні з початку епідемії вже підтвердили 72 тисяч 168 випадків коронавірусної хвороби. При цьому одужали 39 тисяч 543 особи, з яких 235 - за останню добу.
За добу померли від хвороби 16 осіб. Загальне число жертв становить 1725 осіб.
Найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявили в Івано-Франківській (115), Львівській областях (112) та Києві (110).
Нагадаємо, вчора в Україні виявили 1172 нових випадку COVID-19.
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