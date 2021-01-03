Степанов перевищив повноваження і завадив Україні отримати вакцину дешевше - голова "Медзакупівель"

Міністр самостійно визначив постачальника вакцини від COVID-19

Міністр самостійно визначив постачальника вакцини від COVID-19

Фото: з відкритих джерел

На думку голови ДП "Медичні закупівлі" Арсена Жумаділова, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов перевищив свої повноваження, самостійно визначаючи постачальника вакцини від коронавірусу для України.

Як передає RegioNews, про це Жумаділов повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За даними глави держпідприємства, на сьогодні у світі замовлені 7,25 млрд доз вакцин. У той час, як за винятком 8 млн доз вакцини за програмою COVAX, Україна не замовила нічого.

Натомість станом на 29 грудня мали 0", - написав Жумаділов.

У "Медзакупках" підкреслюють, що з весни по сьогодні потрібно було підписати мінімум 4-5 угод з кількома виробниками, які випускають вакцини за різними технологіями. Необхідно було і прописати вичерпний перелік вимог до вакцини, які, у разі невиконання виробником, стають підставою для неприйняття товару.

Однак лише 10 грудня Міністерство охорони здоров'я уповноважив ДП на проведення закупівлі. Станом на 18 грудня з кількома виробниками вівся діалог щодо укладання договорів поставок в найкоротші строки.

За словами голови "Медзакупок", 21 грудня міністр охорони здоров'я на нараді у прем'єр-міністра заявив про зрив переговорів з виробниками вакцин, оскільки ДП вимагало банківську гарантію на передоплату. Жумаділов підкреслив, що це стандартна процедура.

У зв'язку з цим голова Кабінету міністрів Денис Шмигаль доручив підприємству працювати з ринком виключно через МОЗ, а Степанов в цей же день підтвердив, що всі дії щодо закупівлі вакцини повинні узгоджуватися міністерством.

Чи-то через нерозуміння специфіки функціонування фінансових інструментів, чи-то з умислом усунути ДП від прямих переговорів, міністр видав цю нашу вимогу до постачальників як загрозу зриву", - написав Жумадилов і додав, що виробник в той же день повідомив про готовність надати банківську гарантію на передоплату.

Станом на ранок 28 грудня ДП отримало відповідь тільки по одному постачальнику, з яким і уклали договір.

Гендиректор "Медзакупок" вважає, що у межах цієї закупівлі не дотрималися принципу розділення функцій політичного органу (МОЗ) та закупівельної агенції.

Міністр, по суті, сам визначив постачальника. За моєю інформацією, Україна могла отримати ціну щонайменше на 1 долар США нижчу від фінальної, якби ДП вело переговори самостійно, створивши конкуретний тиск на постачальника", - зазначив він.

Жумаділов запевнив, що на сьогодні Україна дійсно могла мати вже два контракти, а не один, по двох різних вакцинах.

"Від січня місяця єдина функція, що її виконує МОЗ стосовно закупівлі вакцини, має полягати в комунікації - підтверджувати, якщо звертатимуться, виробникам вакцин повноваження ДП щодо контрактування вакцини. Підігравати далі міністру Степанову в його бездарних спробах вести переговори… я не планую", - додав він.

Нагадаємо, Медведчук заявив, що фірма із Харкова хоче зареєструвати в Україні російську вакцину від COVID-19. Компанія "Біолік" подала до Міністерства охорони здоров'я заяву про державну реєстрацію російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Згодом Ляшко виключив можливість реєстрації та використання російської вакцини "Спутник V" в Україні.