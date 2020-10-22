Зеленський пообіцяв не відправляти українців знову на жорсткий карантин

На його думку, суворі обмеження можуть зупинити економіку

На його думку, суворі обмеження можуть зупинити економіку

Офіс президента

В Україні не планують вводити жорсткий карантин, попри щоденне підтвердження 6-7 тисяч нових випадків коронавірусу.

Про це в інтерв'ю чотирьом телеканалам заявив президент Володимир Зеленський, інформує RegioNews з посиланням на "ТСН".

Він зазначив, що суворі обмеження можуть повністю зупинити економіку країни.

Також, за його словами, зараз приділяється максимум зусиль щодо питань додаткового медичного обладнання, медичного забезпечення та кількості лікарів.

Раніше повідомлялося, що у Кабміні і в Офісі президента розглядають п'ять сценаріїв можливого посилення карантину в Україні, а для профілактики нині просто попереджають українців про наслідки при недотриманні правил безпеки.