В Україну із РФ намагались завезти контрабандні COVID-тести на 9 мільйонів

Щоб припинити правопорушення, прикордонникам довелося здійснити попереджувальний постріл

Щоб припинити правопорушення, прикордонникам довелося здійснити попереджувальний постріл

Фото: dpsu.gov.ua

Українські прикордонники біля населеного пункту Олександрівка Сумської області зупинили спробу завезти із Росії в Україну партію контрабанди на 9 млн грн.

Про це повідомляє державна прикордонна служба України, передає RegioNews.

Відомо, що прикордонний наряд під час патрулювання біля населеного пункту Олександрівка помітив на березі річки Ворскла неподалік кордону чотирьох невідомих осіб.

Аби затримати ймовірних правопорушників, прикордонники здійснили попереджувальний постріл вгору. Однак особи, покинувши свої ноші, вдалися до втечі на територію Російської Федерації”, - йдеться в повідомленні.

За інформацією прикордонників, у 12 картонних ящиках, які вони незаконно перевезли із території РФ, виявили велику кількість медичних засобів, зокрема тестів для виявлення COVID-19.

Також в одному з ящиків знайдено два швейцарських годинники класу "люкс” – "HUBLOT”, ексклюзивні чоловічі запонки швейцарської компанії "Patek Philippe”, два флакони парфумів "Accento Sospiro” та "Sospiro Opera”, а також чотири футляри для зберігання елітних годинників”, - розповіли в ДПСУ.

Увесь товар, загальна вартість якого може сягати понад 9 млн грн, доставлений до прикордонного підрозділу. Тривають заходи щодо пошуку осіб, які причетні до здійснення протиправної діяльності.

Нагадаємо, українські контрабандисти намагались провезти у білизні діамантів на 15 мільйонів.