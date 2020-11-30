17:51  30 листопада
У КВУ заявили про провал законодавчої роботи Кабміну: Рада ухвалила лише 7% урядових законопроєктів
17:43  30 листопада
Влада Львова відмовляється вводити карантин на свята
17:47  30 листопада
На Донбасі російські найманці двічі порушували домовленості про "тишу"
UA | RU
UA | RU
30 листопада 2020, 18:04 99

В Україну із РФ намагались завезти контрабандні COVID-тести на 9 мільйонів

30 листопада 2020, 18:04 99
Читайте также на русском языке
Щоб припинити правопорушення, прикордонникам довелося здійснити попереджувальний постріл
Щоб припинити правопорушення, прикордонникам довелося здійснити попереджувальний постріл
Фото: dpsu.gov.ua
Читайте также
на русском языке

Українські прикордонники біля населеного пункту Олександрівка Сумської області зупинили спробу завезти із Росії в Україну партію контрабанди на 9 млн грн.

Про це повідомляє державна прикордонна служба України, передає RegioNews.

Відомо, що прикордонний наряд під час патрулювання біля населеного пункту Олександрівка помітив на березі річки Ворскла неподалік кордону чотирьох невідомих осіб.

Аби затримати ймовірних правопорушників, прикордонники здійснили попереджувальний постріл вгору. Однак особи, покинувши свої ноші, вдалися до втечі на територію Російської Федерації”, - йдеться в повідомленні.

За інформацією прикордонників, у 12 картонних ящиках, які вони незаконно перевезли із території РФ, виявили велику кількість медичних засобів, зокрема тестів для виявлення COVID-19.

Також в одному з ящиків знайдено два швейцарських годинники класу "люкс” – "HUBLOT”, ексклюзивні чоловічі запонки швейцарської компанії "Patek Philippe”, два флакони парфумів "Accento Sospiro” та "Sospiro Opera”, а також чотири футляри для зберігання елітних годинників”, - розповіли в ДПСУ.

Увесь товар, загальна вартість якого може сягати понад 9 млн грн, доставлений до прикордонного підрозділу. Тривають заходи щодо пошуку осіб, які причетні до здійснення протиправної діяльності.

Нагадаємо, українські контрабандисти намагались провезти у білизні діамантів на 15 мільйонів.

коронавірус прикордонники контрабанда Сумська область тести
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Стало відомо, коли Кабмін схвалить рішення щодо посилення карантину
30 листопада 2020, 16:55
Україна почала закупівлю тестів на антиген для виявлення COVID-19, - глава МОЗ
30 листопада 2020, 15:45
Запровадження локдауну не буде стосуватися Верховної Ради - Разумков
30 листопада 2020, 15:12
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Запорізьку облраду
Віктор Глеба: "Будівельна мафія" разом з Чернишовим і Шуляк змовилися проти реформ Зеленського
Всі публікації »
Єгор Соболєв
Кирило Сазонов
Олег Саакян
Всі блоги »