Глава Рівненської ОДА захворів на коронавірус

Він пішов на самоізоляцію

Він пішов на самоізоляцію

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Про це він повідомив у Facebook, пише RegioNews.

Голова Рівненської ОДА підтвердив зараження вранці 9 листопада. За словами Коваля, він отримав позитивний ПЛР-тест.

"Друзі, на жаль, COVID-19 дістався і до мене. ПЛР-тест показав позитивний результат. Відчуваю себе нормально. Ускладнень немає. Протягом двох тижнів буду вдома, але працювати в онлайн режимі", - написав Коваль.

Також голова облдержадміністрації закликав громадян дотримуватися правил карантину.

"Ще раз підкреслю: коронавірус - не жарти. Носіть маски, не забувайте про дотримання дистанції, дезінфікуйте руки і робочі поверхні. Бережіть себе і будьте здорові", - додав Коваль.

Нагадаємо, днями у голови Вінницької ОДА виявили пневмонію і наявність коронавірусу.