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25 вересня 2020, 14:54 3

Мер Краматорська самоізолювався, скасовано День міста

25 вересня 2020, 14:54 3
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Він також здав тест на коронавірус
Він також здав тест на коронавірус
Фото: Краматорська міська рада
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У Краматорську скасували проведення святкувань Дня міста, який був запланований на 26 вересня. Мер міста вирушив на самоізоляцію з-за підозр на коронавірус.

Як повідомляє RegioNews, про це міський голова Краматорська Андрій Панков написав у Facebook.

Він зазначив, що скасування святкувань пов'язане з потраплянням міста в "жовту" зону карантину.

"Краматорськ знаходиться у жовтій зоні епідеміологічної небезпеки. У зв'язку з цим прийняв рішення про скасування масових заходів на День міста, якого всі чекали і готувалися", - сказав Панков.

Також він розповів, що через погане самопочуття він здав тест на коронавірус і відправився на самоізоляцію.

"Відчув нездужання, здав тест на COVID, пішов на самоізоляцію і чекаю на результат. Працюю в режимі онлайн", - заявив Панків.

Нагадаємо, 24 вересня Державна і регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли рішення щодо поділу України на нові зони карантину.

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