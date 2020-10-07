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Новий антирекорд: добовий показник COVID-19 наближається до 5 тисяч
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07 жовтня 2020, 10:02 5

Новий антирекорд: добовий показник COVID-19 наближається до 5 тисяч

07 жовтня 2020, 10:02 5
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Найбільше нових випадків зареєстровано у Харківській області і в Києві
Найбільше нових випадків зареєстровано у Харківській області і в Києві
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу, 6 жовтня, в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 4 753 особам, зафіксовано 77 летальних випадків, 2569 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За минулу добу захворіли 4753 людини, з них 219 дітей і 251 медичний працівник. Були госпіталізовані 730 осіб", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За минулу добу рекордне число заражених коронавірусом виявили у Харківській - 685 осіб. В Одеській і Дніпропетровській областях зафіксували 316 випадків за добу. У Донецькій області – 263 випадки.

У Києві - 383 нових випадки, а у Київській області - 192 випадки.

З початку пандемії в Україні захворіло 239 337 осіб, з них 105 970 одужали, летальних випадків - 4597.

Нагадаємо, вчора в Україні виявили 4348 інфікованих COVID-19.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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