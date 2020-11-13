Коронавірус в Україні: за добу виявлено понад 11700 тисяч нових випадків зараження

За минулу добу госпіталізували 1587 пацієнтів з COVID-19

За минулу добу госпіталізували 1587 пацієнтів з COVID-19

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 12 листопада діагноз COVID-19 підтвердили 11 787 людям, зафіксовано 172 летальних випадки, 6 155 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

11 787 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні. Зокрема, захворіли 388 дітей і 555 медпрацівників", - повідомив міністр.

Він зазначив, що найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.

За добу проведено 73 398 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 46 813, методом ІФА - 26 585.

За весь час пандемії в Україні захворіло 512 652 людини, з них 233 849 одужали, летальних випадків - 9317.

Нагадаємо, раніше в країні за 11 листопада було зафіксовано 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби.

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