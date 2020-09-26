В Україні знову антирекорд: зафіксовано 3833 випадки COVID-19

Попередній антирекорд було зафіксовано 16 вересня, тоді виявили 3584 випадки

Попередній антирекорд було зафіксовано 16 вересня, тоді виявили 3584 випадки

Фото: flickr

За минулу добу в Україні виявили 3 833 випадки коронавірусу, 76 хворих померли і 1740 одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.

Найбільше нових випадків виявили у Києві, - 447 осіб. 8 хворих у столиці померли, 132 людини одужали.

Крім того, 380 випадків COVID-19 зафіксували в Харківській області, 284 – у Тернопільській, 264 – в Одеській. Ще 201 випадок захворювання виявили на Дніпропетровщині.

Всього від початку епідемії в Україні захворювання підтвердили у 195 504 осіб.

Ситуація у регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька обл — 5784 (+131)

Волинська обл — 7500 (+138)

Дніпропетровська обл — 5118 (+201)

Донецька обл — 2964 (+113)

Житомирська обл — 5531 (+128)

Закарпатська обл — 9580 (+90)

Запорізька обл — 3568 (+140)

Івано-Франківська обл — 13212 (+132)

Кіровоградська обл — 1069 (+17)

м. Київ — 21492 (+447)

Київська обл — 8571 (+141)

Львівська обл — 19636 (+171)

Луганська обл — 938 (+44)

Миколаївська обл — 2875 (+93)

Одеська обл — 12734 (+264)

Полтавська обл — 1844 (+92)

Рівненська обл — 11928 (+154)

Сумська обл — 3549 (+75)

Тернопільська обл — 12863 (+284)

Харківська обл — 16870 (+380)

Херсонська обл — 1000 (+46)

Хмельницька обл — 5531 (+170)

Чернівецька обл — 13902 (+166)

Черкаська обл — 3570 (+111)

Чернігівська обл — 3875 (+105)

Нагадаємо, в Україні за минулу добу хворобу діагностували у 3565 людей, 1675 пацієнтів одужали, померли 70 осіб.

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