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В Україні знову антирекорд: зафіксовано 3833 випадки COVID-19
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26 вересня 2020, 09:44 12

В Україні знову антирекорд: зафіксовано 3833 випадки COVID-19

26 вересня 2020, 09:44 12
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Попередній антирекорд було зафіксовано 16 вересня, тоді виявили 3584 випадки
Попередній антирекорд було зафіксовано 16 вересня, тоді виявили 3584 випадки
Фото: flickr
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За минулу добу в Україні виявили 3 833 випадки коронавірусу, 76 хворих померли і 1740 одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.

Найбільше нових випадків виявили у Києві, - 447 осіб. 8 хворих у столиці померли, 132 людини одужали.

Крім того, 380 випадків COVID-19 зафіксували в Харківській області, 284 – у Тернопільській, 264 – в Одеській. Ще 201 випадок захворювання виявили на Дніпропетровщині.

Всього від початку епідемії в Україні захворювання підтвердили у 195 504 осіб.

Ситуація у регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька обл — 5784 (+131)
Волинська обл — 7500 (+138)
Дніпропетровська обл — 5118 (+201)
Донецька обл — 2964 (+113)
Житомирська обл — 5531 (+128)
Закарпатська обл — 9580 (+90)
Запорізька обл — 3568 (+140)
Івано-Франківська обл — 13212 (+132)
Кіровоградська обл — 1069 (+17)
м. Київ — 21492 (+447)
Київська обл — 8571 (+141)
Львівська обл — 19636 (+171)
Луганська обл — 938 (+44)
Миколаївська обл — 2875 (+93)
Одеська обл — 12734 (+264)
Полтавська обл — 1844 (+92)
Рівненська обл — 11928 (+154)
Сумська обл — 3549 (+75)
Тернопільська обл — 12863 (+284)
Харківська обл — 16870 (+380)
Херсонська обл — 1000 (+46)
Хмельницька обл — 5531 (+170)
Чернівецька обл — 13902 (+166)
Черкаська обл — 3570 (+111)
Чернігівська обл — 3875 (+105)

Нагадаємо, в Україні за минулу добу хворобу діагностували у 3565 людей, 1675 пацієнтів одужали, померли 70 осіб.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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