Жорсткий карантин вихідного дня – вже з 14 листопада, - Кабмін

Карантин триватиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка

Карантин триватиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка

Фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів прийняв рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка

Про це повідомляє RegioNews.

Рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня було прийняте на засіданні уряду сьогодні, 11 листопада.

У цей час в Україні будуть працювати винятково продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки.

Закладу громадського харчування будуть працювати тільки на виніс, а ТРЦ будуть закриті.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Шмигаль вважає, що Україна не витримає повного локдауна.