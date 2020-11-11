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11 листопада 2020, 15:11 3179

Жорсткий карантин вихідного дня – вже з 14 листопада, - Кабмін

11 листопада 2020, 15:11 3179
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Карантин триватиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка
Карантин триватиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка
Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів прийняв рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка

Про це повідомляє RegioNews.

Рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня було прийняте на засіданні уряду сьогодні, 11 листопада.

У цей час в Україні будуть працювати винятково продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки.

Закладу громадського харчування будуть працювати тільки на виніс, а ТРЦ будуть закриті.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Шмигаль вважає, що Україна не витримає повного локдауна.

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