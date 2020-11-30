Голова Ради Разумков одужав від коронавірусу
Він повертається до роботи у звичайному режимі
Він повертається до роботи у звичайному режимі
Голова Верховної ради Дмитро Разумков одужав від коронавірусної хвороби. Спікер отримав негативний тест на COVID-19.
Як передає RegioNews, про це він повідомив у Facebook.
Нарешті знову звичний робочий графік! Ще раз усім дякую за щиру підтримку!", - написав Разумков.
Нагадаємо, 11 листопада спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що у нього підтвердили захворювання COVID-19.
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