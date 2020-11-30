Голова Ради Разумков одужав від коронавірусу

Він повертається до роботи у звичайному режимі

Він повертається до роботи у звичайному режимі

Фото: з відкритих джерел

Голова Верховної ради Дмитро Разумков одужав від коронавірусної хвороби. Спікер отримав негативний тест на COVID-19.

Як передає RegioNews, про це він повідомив у Facebook.

Нарешті знову звичний робочий графік! Ще раз усім дякую за щиру підтримку!", - написав Разумков.

Нагадаємо, 11 листопада спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що у нього підтвердили захворювання COVID-19.