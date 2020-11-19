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19 листопада 2020, 09:46 31

У МОЗ пояснили пораду підприємцям "йти працювати в лікарні"

19 листопада 2020, 09:46 31
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В лікарнях не вистачає персоналу
В лікарнях не вистачає персоналу
Фото: з відкритих джерел
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Заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак пояснила дану напередодні пораду підприємцям шукати роботу в лікарнях під час пандемії коронавірусу. За її словами, медична галузь під час пандемії особливо сильно потребує допомоги.

Про це вона розповіла в інтерв'ю hromadske, передає RegioNews.

Вона зазначила, що її попередня заява викликала значний резонанс і "це добре".

Люди почули, що є потреба в допомозі. Частина суспільства знаходиться в нерозумінні, що насправді відбувається в лікарнях", - сказала Микичак.

Вона зазначила, що не закликала людей "йти шукати собі іншу роботу".

Моя пропозиція була в тому, щоб допомогти. Ми просимо: "Допоможіть". У нас у лікарнях потрібні і комп'ютерники, і будівельники, і технологи, і просто різноробочі й охоронці. Десятки професій завжди були в дефіциті в лікарнях, а зараз особливо", - сказала заступник міністра.

Микичак додала, що робота пропонується на контрактній основі. А на ремарку, що в медичній галузі низькі зарплати, вона відповіла, що "в ресторанному бізнесі також низькі зарплати".

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я України порадили підприємцям шукати додаткові джерела доходу під час пандемії. Їм запропонували йти працювати в лікарні.

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