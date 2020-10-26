В Україні в день виборів виявили 5426 нових випадків коронавірусу

Найбільше випадків захворювання зафіксовано у Харківській та Одеській областях

Найбільше випадків захворювання зафіксовано у Харківській та Одеській областях

pixabay.com

В Україні за минулу добу, 25 жовтня, діагноз COVID-19 підтвердився у 5426 осіб, зафіксовано 73 летальних випадки, 1029 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За минулу добу COVID-19 захворіло 5 426 осіб, з них 188 дітей та 182 медичних працівників. Було госпіталізовано 736 людей", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Відомо, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована: у Харківській області - 478, в Одеській області - 348, у Житомирській області - 345, у Львівській області - 335 та у Чернівецькій області - 323.

У Києві ж за добу виявили 308 нових випадків зараження коронавірусом.

Крім того, 25 жовтня було проведено 33 771 тестування на коронавірус. З них 28 779 - методом ПЛР, 4992 - методом ІФА.

Нагадаємо, 24 жовтня в Україні COVID-19 виявили у 6088 осіб, зафіксовано 102 летальних випадки.

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