Коронавірус в Україні: зафіксовано 3103 нових випадки
Станом на 12 вересня в Україні зафіксовано 3103 нових випадки коронавірусною хворобою COVID-19.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.
Упродовж доби 72 пацієнти померли, це найвищий показник з початку пандемії коронавірусу. 1341 особа одужала.
Найбільшу кількість нових випадків зафіксовано в Києві (428), Харківській (292), Тернопільській (280) та Одеській (225) областях.
Загалом від початку епідемії захворіло 151 859 громадян України, одужали - 68 346. Кількість летальних випадків в Україні досягла позначки в 3148 осіб.
Ситуація із поширенням коронавірусу в регіонах виглядає наступним чином:
Вінницька обл — 4756 (+66)
Волинська обл — 6224 (+63)
Дніпропетровська обл — 3176 (+83)
Донецька обл — 2026 (+84)
Житомирська обл — 4194 (+139)
Закарпатська обл — 8532 (+79)
Запорізька обл — 2242 (+106)
Івано-Франківська обл — 11083 (+130)
Кіровоградська обл — 892 (+7)
м. Київ — 16951 (+428)
Київська обл — 6750 (+102)
Львівська обл — 16774 (+148)
Луганська обл — 562 (+30)
Миколаївська обл — 1929 (+78)
Одеська обл — 9382 (+225)
Полтавська обл — 1161 (+31)
Рівненська обл — 10369 (+152)
Сумська обл — 2323 (+94)
Тернопільська обл — 8657 (+280)
Харківська обл — 12404 (+292)
Херсонська обл — 596 (+20)
Хмельницька обл — 3850 (+155)
Чернівецька обл — 11988 (+141)
Черкаська обл — 2384 (+90)
Чернігівська обл — 2654 (+80)
Нагадаємо, 11 вересня в Україні виявили 3 144 нових випадки зараження коронавірусом.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)