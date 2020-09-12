Коронавірус в Україні: зафіксовано 3103 нових випадки

Підтверджено новий антирекорд із смертності від COVID-19

Підтверджено новий антирекорд із смертності від COVID-19

Фото: flickr

Станом на 12 вересня в Україні зафіксовано 3103 нових випадки коронавірусною хворобою COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.

Упродовж доби 72 пацієнти померли, це найвищий показник з початку пандемії коронавірусу. 1341 особа одужала.

Найбільшу кількість нових випадків зафіксовано в Києві (428), Харківській (292), Тернопільській (280) та Одеській (225) областях.

Загалом від початку епідемії захворіло 151 859 громадян України, одужали - 68 346. Кількість летальних випадків в Україні досягла позначки в 3148 осіб.

Ситуація із поширенням коронавірусу в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька обл — 4756 (+66)

Волинська обл — 6224 (+63)

Дніпропетровська обл — 3176 (+83)

Донецька обл — 2026 (+84)

Житомирська обл — 4194 (+139)

Закарпатська обл — 8532 (+79)

Запорізька обл — 2242 (+106)

Івано-Франківська обл — 11083 (+130)

Кіровоградська обл — 892 (+7)

м. Київ — 16951 (+428)

Київська обл — 6750 (+102)

Львівська обл — 16774 (+148)

Луганська обл — 562 (+30)

Миколаївська обл — 1929 (+78)

Одеська обл — 9382 (+225)

Полтавська обл — 1161 (+31)

Рівненська обл — 10369 (+152)

Сумська обл — 2323 (+94)

Тернопільська обл — 8657 (+280)

Харківська обл — 12404 (+292)

Херсонська обл — 596 (+20)

Хмельницька обл — 3850 (+155)

Чернівецька обл — 11988 (+141)

Черкаська обл — 2384 (+90)

Чернігівська обл — 2654 (+80)

Нагадаємо, 11 вересня в Україні виявили 3 144 нових випадки зараження коронавірусом.

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