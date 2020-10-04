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04 жовтня 2020, 14:37 5

До послаблення карантину в Україні готова тільки Кіровоградська область – МОЗ

04 жовтня 2020, 14:37 5
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У решті регіонів перевищено показник захворюваності COVID-19
Фото з відкритих джерел
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В Україні станом на 4 жовтня лише одна область готова до послаблення карантинних обмежень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Наголошується, що по країні в середньому такий критерій становить 133,3, коли нормою є 40 випадків коронавірусної інфекції. Якщо у Кіровоградський області цей показник – 20,9, то, наприклад, у столиці України – 167,5.

Нагадаємо, сьогодні в Україні підтвердили 4140 нових випадків коронавірусної хвороби.

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коронавірус COVID-19 карантин Кіровоградська область показник МОЗ
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