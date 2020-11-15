У Києві та Миколаєві зафіксували рекордні ціни на ПЛР-тести

Найдорожчими виявилися ПЛР-дослідження у Миколаєві – 1600 та 2300 грн

Найдорожчими виявилися ПЛР-дослідження у Миколаєві – 1600 та 2300 грн

Фото: checkpoint

У другій половині жовтня - першій половині листопада закупівельні ціни на послуги з проведення лабораторних досліджень методом ПЛР на коронавірус відрізнялися по Україні в три рази.

Про це свідчать дані моніторингу послуг у сфері охорони здоров’я, проведених журналістами "Наших грошей" у системі "Prozorro" за цей період, пише RegioNews.

Найдорожче послуги з тестування на COVID-19 замовило ДП "Миколаївстандартметрологія". Згідно з угодою від 26 жовтня, ТОВ "Медична компанія "Валео" проведе для цього ДП тестування на COVID-19 методом ПЛР та на наявність антитіл імуноглобулінів класі М та G на 47 тисяч грн.

Таким чином вартість ПЛР досліджень становить: 1600 грн при виконанні протягом 1,5 робочого дня та 2300 грн при виконанні в режимі "Сіtо" (терміново) протягом 8-10 годин.

На другому місці – КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них "Магістраль" (Київ). 5 листопада воно замовило у ТОВ "Медичний комплекс "Мрія" дослідження по 1000 грн на загальну суму 30 тисяч грн.

Найдешевше ПЛР тести замовила КНП Маріупольської міської ради "Маріупольська міська лікарня №9" – у маріупольського ТОВ "Код здоров’я" по 500 грн на загальну суму 178 тисяч грн.

Загалом же найбільше ПЛР тестів на коронавірус замовляли обласні лабораторні центри МОЗ України. Усі замовлення щодо ПЛР тестів медичні підрядники отримали без конкуренції. Середня ціна такої послуги склала 813 грн. Лише у двох випадках ПЛР тести були замовлені у комунальних підприємств, в інших 23 – у приватних медичних лабораторій.

Нагадаємо, в Україні 14 листопада коронавірусну хворобу виявили у 10 681 людини. За останню добу 2 633 пацієнтів одужали, а 95 — померли від ускладнень COVID-19.

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