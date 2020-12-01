В Україні знову почала зростати кількість нових хворих COVID-19

Найбільше нових випадків підтвердили у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях

Найбільше нових випадків підтвердили у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 30 листопада діагноз COVID-19 підтвердили 12 498 особам, зафіксовано 221 летальний випадок, 10 023 пацієнти одужали, госпіталізували 1 470 хворих.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

12 498 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 грудня. Зокрема, захворіли 586 дітей і 646 медпрацівників", - повідомив Степанов.

Всього за добу було проведено 62 327 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 33 817, методом ІФА - 28 510.

Крім того, за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) і Львівській (813) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 745 123 особи;

одужало – 355 172 особи;

летальних випадків – 12 548;

проведено ПЛР-тестувань – 4 562 589.

Нагадаємо, в Україні за 29 листопада встановили 9 946 нових випадків коронавірусної хвороби, зафіксовано 114 летальних випадків, 5771 пацієнт одужав.

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