Степанов просить США надати Україні вакцину від COVID-19 "в режимі тестування"

У США запевнили, що зроблять все можливе для цього

У США запевнили, що зроблять все можливе для цього

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в телефонній розмові з тимчасовим повіреним у справах Сполучених Штатів в Україні Христиною Квін попросив розглянути Україну як потенційного пріоритетного кандидата на отримання вакцин в "режимі тестування і використання у надзвичайних ситуаціях".

Як повідомили RegioNews, про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

Ми підтримуємо офіційну позицію МОЗ про відмову від використання російської вакцини, яка не пройшла всі фази клінічних випробувань. Крім того, вже сьогодні ми проведемо нараду з урядом США про постачання вакцини в Україну, де обговоримо терміни та обсяги поставки", - зазначила Квін.

Вона також запевнила, що зробить все можливе, щоб Україна отримала вакцини проти COVID-19 в найкоротші терміни. Її команда допоможе відомству розробити алгоритм і план дій з логістики та плани вакцинації.

Нагадаємо, раніше Степанов сказав, коли Україна може отримати перші вакцини від коронавірусу.