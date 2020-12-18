Зеленський підписав закон про розширення допомоги із часткового безробіття

Верховна Рада ухвалила цей закон 2 грудня 2020 року

Верховна Рада ухвалила цей закон 2 грудня 2020 року

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Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо соціального захисту населення на період дії карантину. Верховна Рада ухвалила цей закон 2 грудня 2020 року.

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу президента.

Як зазначається в повідомленні, право на отримання допомоги з часткового безробіття застрахованим особам у разі втрати ними частини доходу через карантинні обмеження поширюється на громадян, які отримують пенсії.

Крім того, закон надає громадянам, звільненим з військової служби після участі у проведенні АТО/ООС, право на одноразове одержання ваучера, який може бути використаний для отримання послуг з перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями у пріоритетних видах економічної діяльності.

Нагадаємо, 2 грудня нардепи посилили захист безробітних та роботодавців на час карантину.