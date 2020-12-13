В Україні з 1 січня почнеться "природний карантин": уточнення МОЗ

У визначенні дат локдауну влада оцінює також і економічну ситуацію

У визначенні дат локдауну влада оцінює також і економічну ситуацію

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Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі "Україна 24", передає RegioNews.

У Міністерстві охорони здоров'я очікують, що в Україні одразу після Нового року розпочнеться "природний карантин", який також позитивно позначиться на наслідках запровадження локдауну. Варто нагадати, що раніше глава МОЗ озвучив дати введення карантинних обмежень. Так, суттєві посилення на законодавчому рівні в Україні очікуються з 8 по 24 січня. Природний же локдаун буде в країні з 1 по 6 січня.

На питання, чому Україна не посилює карантин з 25 грудня по 7 січня, як це роблять інші країни, міністр відповів, що влада оцінює економічну ситуацію в країні в тому числі.

У нас перш за все економічні обставини, тому що для багатьох людей грудень – досить важливий місяць року, коли йде робота, це перше. Друге, якщо ми подивимося, що у нас йде в період з 1 по 6 січня до Різдва, Різдво – все-таки більше сімейне свято – то в принципі у нас такий природний локдаун, якщо можна так сказати. На вулицю просто подивіться – абсолютно мало людей, проводять в колі сім'ї або приходять до друзів, що в принципі дозволяють собі робити тільки на вихідні, люди не працюють, на канікулах. Мені здається, (нинішні дати локдауна – ред.) абсолютно обґрунтовані, – підкреслює Степанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Covid-19 будуть тестувати всіх українців з ознаками ГРЗ.