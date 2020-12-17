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Коронавірус в Україні: за добу госпіталізували близько 3 тисяч осіб
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17 грудня 2020, 09:03 5

Коронавірус в Україні: за добу госпіталізували близько 3 тисяч осіб

17 грудня 2020, 09:03 5
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 16 грудня COVID-19 виявили у 12 047 осіб, зафіксовано 252 летальних випадки, були госпіталізовані 2 997 осіб, 12 939 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

12 047 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 грудня. Зокрема, захворіли 594 дитини і 535 медпрацівників", - повідомив міністр.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1512), Одеській (1064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях.

Крім того, за добу було проведено 65 561 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 41 733, методом ІФА - 23 828.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 931 751 особа;
  • одужало – 548 356 осіб;
  • летальних випадків – 15 996;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 167 122.

Нагадаємо, в Україні за 15 грудня COVID-19 виявили у 10 622 осіб.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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