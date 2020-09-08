Мер Івано-Франківська спростував інформацію про переповнення лікарень хворими на COVID-19

В соціальній мережі активно поширюються фейки, що лікарні переповнені хворими на коронавірус

В соціальній мережі активно поширюються фейки, що лікарні переповнені хворими на коронавірус

Фото: Facebook

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків та головний лікар Тарас Масляк спростовують інформацію про те, що лікарні переповнені хворими на COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook міського голови.

Фейсбуком активно поширюються фейки, що лікарні переповнені хворими на COVID-19. А кількість хворих активно зростає. Але це не відповідає дійсності! Хворі дійсно є, але кількість їх йде до зменшення. Зараз ситуація під контролем", - запевнює мер.

За його інформацією, у Центральній міській клінічній лікарні вже навіть планують відновити роботу кардіологічного відділення, яке віддали для лікування хворих з коронавірусом.

Про це стверджує і головний лікар ЦМКЛ Тарас Масляк.

Ситуація, звісно, складна, бо все ж таки пандемія. Але стабільна. Якщо говорити про кількість тих, хто поступає, то можна говорити про тенденцію до зменшення", - повідомив лікар.

Він уточнив, що зараз в лікарні перебувають 194 пацієнти, за останню добу поступили 8 людей, тоді як раніше ця кількість складала 25-35 людей.

Натомість, лікар-реаніматолог ЦМКЛ Іванна Дидик повідомила, що місця в реанімації закінчились і всі апарати ШВЛ – зайняті.

Раніше повідомлялось, що мер Івано-Франківська Руслан Марцинків закликає "київську владу" переглянути рішення про віднесення міста до "червоної" зони за рівнем карантинних обмежень через поширення COVID-19.