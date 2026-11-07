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07 листопада 2026, 15:16

ГУР встановило російських льотчиків, які скинули ФАБ-3000 на укриття в Комишувасі

07 листопада 2026, 15:16
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Фото: ДСНС
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ГУР Міністерства оборони встановило особи російських військових, причетних до авіаційного удару по гімназії "Джерело" в селищі Комишуваха Запорізької області. Для атаки російська армія залучила чотири літаки Су-34. Серед використаних боєприпасів була авіабомба ФАБ-3000

Про це повідомляє ГУР, передає RegioNews.

За даними розвідки, 2 листопада о 09:45 дві російські керовані авіабомби влучили в гімназію "Джерело". Унаслідок удару були зруйновані спортивна зала та господарська будівля.

Приблизно через годину російські військові скинули ще одну авіабомбу ФАБ-3000 на підземне приміщення навчального закладу. Там розташовувалися пункт незламності та укриття для місцевих жителів.

Унаслідок вибуху люди опинилися під завалами. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Частину знайдених тіл досі не вдалося ідентифікувати. У родичів зниклих безвісти відібрали зразки ДНК для встановлення особистостей загиблих.

За попередніми оцінками, під завалами можуть залишатися тіла ще близько 30 людей.

За інформацією ГУР, авіаційний удар спланував полковник Федір Володимирович Зубаков — начальник групи вогневого ураження штабу угруповання військ "Днєпр" російської армії.

До атаки залучили чотири літаки Су-34. Безпосередньо бомбові удари здійснювала тактична авіаційна група № 5 Спеціальної бойової групи угруповання авіації резерву Генерального штабу ЗС РФ.

Ця група сформована на базі 11-го змішаного авіаційного полку та 559-го бомбардувального авіаційного полку.

Кого з російських льотчиків ідентифікувала розвідка

ГУР встановило особи шістьох російських військовослужбовців, які брали участь у скиданні авіабомб на Комишуваху:

  • капітан Єлісєєв Сергій Олександрович;

  • капітан Звєрєв Дмитро Андрійович;

  • старший лейтенант Плотніков Родіон Сергійович;

  • старший лейтенант Ігнатьєв Микита Вікторович;

  • старший лейтенант Соколенко Максим Вікторович;

  • лейтенант Перехрест Вадим Олегович.

Екіпаж ще одного російського літака наразі встановлюють.

У ГУР наголосили, що продовжують встановлювати причетних до російських воєнних злочинів проти України.

Нагадаємо, що кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха Запорізького району 2 листопада зросла до 55 людей. За минулу добу рятувальники виявили під завалами тіла та фрагменти тіл ще дев'ятьох загиблих.

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