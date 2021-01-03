Коронавірус в Україні: за добу одужало більше людей, ніж захворіло
За минулу добу зафіксовано 123 летальні випадки
За минулу добу зафіксовано 123 летальні випадки
В Україні за 3 січня COVID-19 виявили у 4576 осіб, було госпіталізовано 1306 осіб, 6250 пацієнтів одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
4576 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 3 січня. Зокрема, захворіли 158 дітей і 172 медпрацівника", - повідомив міністр.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях і м. Київ (370).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 074 093 людини;
- одужало - 728 865 осіб;
- летальних випадків - 18 854;
- проведено ПЛР-тестів - 5 610 003.
Нагадаємо, 1 січня в Україні було зафіксовано 5 038 нових випадків COVID-19.
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