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Коронавірус в Україні: за добу одужало більше людей, ніж захворіло
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03 січня 2021, 10:29 12

Коронавірус в Україні: за добу одужало більше людей, ніж захворіло

03 січня 2021, 10:29 12
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За минулу добу зафіксовано 123 летальні випадки
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 3 січня COVID-19 виявили у 4576 осіб, було госпіталізовано 1306 осіб, 6250 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

4576 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 3 січня. Зокрема, захворіли 158 дітей і 172 медпрацівника", - повідомив міністр.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях і м. Київ (370).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 074 093 людини;
  • одужало - 728 865 осіб;
  • летальних випадків - 18 854;
  • проведено ПЛР-тестів - 5 610 003.

Нагадаємо, 1 січня в Україні було зафіксовано 5 038 нових випадків COVID-19.

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