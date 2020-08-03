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03 серпня 2020, 17:50 2

У курортній Рибаківці на Миколаївщині побороли спалах COVID-19

03 серпня 2020, 17:50 2
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Селище, як і вся область, перебуває в "зеленій" карантинній зоні
Селище, як і вся область, перебуває в "зеленій" карантинній зоні
Фото: Вікіпедія
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Ситуація з захворюванням на коронавірус у курортному селищі Рибаківка Березанського району Миколаївщини повністю нормалізувалася.

Про це заступник голови Березанської РДА Миколаївської області Володимир Погодаєв розповів на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Згідно з протоколом засідання регіональної комісії ТБ НС при Миколаївській облдержадміністрації, було ухвалено рішення, що починаючи з 29 липня в селищі Рибаківка Березанського району відмінено всі посилення протиепідемічних заходів. Тобто, Рибаківка, як і вся Миколаївська область, перебуває в "зеленій" карантинній зоні", – зазначив Погодаєв.

Про ситуацію у с.Рибаківка.

Опубліковано Volodymyr Pohadaiev Понеділок, 3 серпня 2020 р.

Нагадаємо, у липні в курортній Рибаківці було офіційно підтверджено 15 випадків захворювання на COVID-19. З них четверо приїжджих та 11 мешканців селища.

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