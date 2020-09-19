Майже всі регіони України не готові до послаблення карантину

Найгірша ситуація з показниками у Тернопільській області

Найгірша ситуація з показниками у Тернопільській області

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Станом на 19 вересня 22 регіони країни не готові до послабленні карантинних обмежень - там перевищено показник захворюваності коронавірусною хворобою.

Як передає RegioNews, про це свідчать дані МОЗ.

Так, у 21 області та столиці перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів, який не повинен перевищувати 40 осіб. Зокрема, у Тернопільській області цей показник становить 381.

Окрім Києва, не відповідають показникам Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська області.

В Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Херсонській областях показник захворюваності поки що не перевищено.

Нагадаємо, за останню добу в Україні зареєстрували понад 3200 нових хворих коронавірусом.