Українським ФОПам розповіли, які потрібны документи для отримання допомоги на дітей

Виплати будуть здійснюватися за листопад-грудень 2020 року

Виплати будуть здійснюватися за листопад-грудень 2020 року

Фото з відкритих джерел

З державного бюджету України відновлені виплати на дітей до 10 років фізичних осіб - підприємців І та ІІ груп. Виплати будуть здійснюватися за листопад-грудень 2020 року.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Як зазначається в повідомленні, особи, які отримували виплату допомоги у травні-серпні 2020 року, таку допомогу будуть отримувати і надалі.

Фізичним особам-підприємцям, які раніше не звертались за даною виплатою, для призначення та виплати допомоги на дітей необхідно звернутись до управлінь соціального захисту населення, за місцем проживання до 15 грудня 2020 року, з пакетом необхідних документів у паперовій формі:

- копіями свідоцтв про народження дітей віком до 10 років;

- довідкою з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);

- копією документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);

- копією рішення районної держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об'єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Або заповнити електронну заяву за посиланням з фотокопіями відповідних документів.

Нагадаємо, 4 грудня Рада схвалила законопроєкт Зеленського про компенсації бізнесу.