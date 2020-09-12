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12 вересня 2020, 16:10 3

Школи Києва з понеділка будуть працювати умовах "помаранчевої" зони

12 вересня 2020, 16:10 3
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Директори мають інструкції дій в разі спалаху хвороби
Директори мають інструкції дій в разі спалаху хвороби
Фото: flickr
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З понеділка, 14 вересня київські школи переходять на роботу в умовах "помаранчевого" рівня епідеміологічної небезпеки.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.

За словами в.о. першого заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, столичні школи будуть працювати в очному та змішаному форматах.

На сьогодні небезпеки немає, рівень захворюваності вчителів та школярів низький, на карантин закрито всього дві з 428 шкіл. У той же час ми маємо бути готовими до будь-якого сценарію розвитку епідемії”, - сказав чиновник.

Він додав, що керівники всіх шкіл мають чіткі інструкції дій у разі спалаху хвороби, та залежно від розміру школи і кількості учнів готові запроваджувати різні можливі сценарії організації навчання.

14 вересня школи працюють за тим самим сценарієм, як і на минулому тижні, а в разі будь-яких змін – усі батьки отримають повідомлення від класних керівників своїх дітей. Ми вводимо цю систему, щоб батьки не плутались у повідомленнях посадовців різного рівня, а чітко розуміли графік своєї дитини”, – зазначив Мондриївський.

Нагадаємо, у зв'язку з внесенням Києва в перелік міст "помаранчевої" зони карантину, у столиці буде введено ряд обмежень.

Київ коронавірус КМДА карантин школи учителя
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