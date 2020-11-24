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24 листопада 2020, 14:06 12

Новий рік онлайн: міністр культури Ткаченко запропонував свій варіант локдауну

24 листопада 2020, 14:06 12
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Фото: з відкритих джерел
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Міністр культури України Олександр Ткаченко запропонував свій варіант проведення локдауну у країні - він триватиме два тижні під час новорічних свят.

Як передає RegioNews, таку думку він висловив у власному Telegram-каналі.

Так, міністр вважає, що краще відмовитися на свята від масових заходів і провести їх в режимі онлайн.

Безумовно, Уряд має допомогти всім, хто фінансово потерпає в умовах безробіття. А, по-друге, відмовитись на Різдво та Новий рік від масових заходів і зустріти свята в режимі онлайн, наприклад в зумі. Принаймні буде, що згадати", - вважає Ткаченко.

Міністр також нагадав, що в останні дні щодобова кількість інфікованих коронавірусом знизилася, "але питання, що нас очікує завтра – залишається відкритим".

Ситуація має бути прогнозованою. Українці мають заздалегідь знати, що їм очікувати. Розтягнута у часі "червона зона" не може бути безкінечною, через негативний вплив на економіку", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Степанов назвав головну умову введення в Україні повного локдауну чи жорсткого карантину. Як пояснив міністр, коли уряд говорить про посилення карантину, то він спирається на завантаженість медичної системи.

коронавірус карантин міністр свято культура Новий рік
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