Новий рік онлайн: міністр культури Ткаченко запропонував свій варіант локдауну

Жорсткий карантин на 2 тижні можуть оголосити на зимові свята

Жорсткий карантин на 2 тижні можуть оголосити на зимові свята

Фото: з відкритих джерел

Міністр культури України Олександр Ткаченко запропонував свій варіант проведення локдауну у країні - він триватиме два тижні під час новорічних свят.

Як передає RegioNews, таку думку він висловив у власному Telegram-каналі.

Так, міністр вважає, що краще відмовитися на свята від масових заходів і провести їх в режимі онлайн.

Безумовно, Уряд має допомогти всім, хто фінансово потерпає в умовах безробіття. А, по-друге, відмовитись на Різдво та Новий рік від масових заходів і зустріти свята в режимі онлайн, наприклад в зумі. Принаймні буде, що згадати", - вважає Ткаченко.

Міністр також нагадав, що в останні дні щодобова кількість інфікованих коронавірусом знизилася, "але питання, що нас очікує завтра – залишається відкритим".

Ситуація має бути прогнозованою. Українці мають заздалегідь знати, що їм очікувати. Розтягнута у часі "червона зона" не може бути безкінечною, через негативний вплив на економіку", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Степанов назвав головну умову введення в Україні повного локдауну чи жорсткого карантину. Як пояснив міністр, коли уряд говорить про посилення карантину, то він спирається на завантаженість медичної системи.