В Україні зафіксували ще 1637 випадків коронавірусної хвороби
З початку епідемії померли вже більше 2 тисяч осіб
З початку епідемії померли вже більше 2 тисяч осіб
Найбільше нових заражених у Харківській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.
Про це пише RegioNews з посиланням на МОЗ України.
Загалом в Україні з початку пандемії виявлено 91 356 випадків хвороби. З них 47 822 осіб одужали, у тому числі 392 - за вчора.
Померли від вірусу за останню добу 24 людини. Загальне число жертв - 2068 осіб.
Найбільше нових випадків підтвердили в Харківській (228), Чернівецькій (183), Івано-Франківській (158) та Львівській (127) областях, а також у Києві (146).
Нагадаємо, вчора в Україні зафіксували новий антирекорд щодо добового виявлення COVID-19, підтвердивши 1 847 нових випадків хвороби.
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