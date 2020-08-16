В Україні зафіксували ще 1637 випадків коронавірусної хвороби

З початку епідемії померли вже більше 2 тисяч осіб

З початку епідемії померли вже більше 2 тисяч осіб

Фото з відкритих джерел

Найбільше нових заражених у Харківській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Про це пише RegioNews з посиланням на МОЗ України.

Загалом в Україні з початку пандемії виявлено 91 356 випадків хвороби. З них 47 822 осіб одужали, у тому числі 392 - за вчора.

Померли від вірусу за останню добу 24 людини. Загальне число жертв - 2068 осіб.

Найбільше нових випадків підтвердили в Харківській (228), Чернівецькій (183), Івано-Франківській (158) та Львівській (127) областях, а також у Києві (146).

Нагадаємо, вчора в Україні зафіксували новий антирекорд щодо добового виявлення COVID-19, підтвердивши 1 847 нових випадків хвороби.