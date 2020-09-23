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23 вересня 2020, 09:02 2

Для хворих COVID-19 в Україні можуть розгорнути не більше 52 тисяч ліжок - МОЗ

23 вересня 2020, 09:02 2
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У планах роботи - підготовка ще 16 тисяч ліжок
У планах роботи - підготовка ще 16 тисяч ліжок
Фото: з відкритих джерел
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Для лікування хворих коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні можуть максимально розгорнути 50-52 тисячі ліжок. Зараз по всій країні розгорнуто 36 тисяч ліжок.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Коли переобладнується лікарня, то змінюються маршрути пацієнта. Ми чітко знаємо, в якому регіоні як ми можемо змінити маршрут. Щоб там було кардіологічне відділення, куди можна привезти хворих, і так далі. Тому ми і говоримо, що максимальна кількість ліжок, яке можемо розгорнути "під ковід", це 50-52 тисячі. Більше не можна", - сказав він.

За словами міністра, Міністерство охорони здоров'я планує підготувати ще 16 тисяч ліжок.

Нагадаємо, раніше Степанов заявляв, що ситуація в країні з коронавірусом "досить напружена".

Максим Степанов лікарні карантин коронавірус хворі
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