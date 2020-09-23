Для хворих COVID-19 в Україні можуть розгорнути не більше 52 тисяч ліжок - МОЗ

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Коли переобладнується лікарня, то змінюються маршрути пацієнта. Ми чітко знаємо, в якому регіоні як ми можемо змінити маршрут. Щоб там було кардіологічне відділення, куди можна привезти хворих, і так далі. Тому ми і говоримо, що максимальна кількість ліжок, яке можемо розгорнути "під ковід", це 50-52 тисячі. Більше не можна", - сказав він.