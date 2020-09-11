У МОЗ заявили про порушення карантину на чернігівському ринку

Більшість людей там перебувають без масок

Більшість людей там перебувають без масок

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що має питання до місцевої влади Чернігова через недотримання протиепідемічних заходів на місцевому ринку. Так, більшість продавців та покупців були на ринку без масок.

Про це він заявив під час брифінгу, передає RegioNews з посиланням на УНН.

"Певний період часу на Чернігівщині не було великих зростань, але все ж декілька адміністративних одиниць Чернігівщини потрапили до "червоної" карантинної зони, оскільки за останні 2 тижні кількість хворих на 100 тисяч населення значно перевищувала показники...Для стримання епідемії не існує іншого шляху, ніж дотримуватися правил нової реальності — маска, дистанція, чисті руки”, — зазначив він.

Окрім того, за його словами на центральному ринку Чернігова не дотримуються маскового режиму, у кращому випадку маска у продавців висить на підборіді.

"Приїхавши раніше у Чернігів, я відвідав центральний ринок міста. У 70-80% продавців у кращому випадку маска надягнута на підборіддя, у решти вона була просто відсутня. Дуже мало людей у масках. Коли я починаю питати продавців, чому вони без маски, вони вибачаються і починають одягати. Це не якесь зобов’язання перед урядом, державою чи МОЗ, це зобов’язання перш за все перед самим собою. Адже це ваше здоров’я та життя... У зв’язку з цим у мене є питання і до місцевої влади міста”, — додав міністр.

Також він акцентував увагу на тому, що у зв’язку з також ситуацією у Чернігові розмовляв з міністром економіки.

"Я одразу перетелефонував і міністру економіки, що це неприпустимо, Держпродспоживслужба повинна робити перевірку таких об’єктів. Не з метою обов’язкового накладання штрафу, а щоб дійсно виконувались ті правила. Не треба ходити по якихось невеликих крамничках чи кав’ярнях, головне — ті заклади, де є великі скупчення людей”, — підсумував він.

Раніше у МВС пояснили, хто може штрафувати за порушення карантину, окрім поліції.