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18 листопада 2020, 11:17 240

Клуб сина одного з очільників Нацполіції під Києвом працював у "карантин вихідного дня" – Bihus.Info

18 листопада 2020, 11:17 240
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Журналісти зняли, як до клубу увійшли не менше 20 осіб упродовж години
Скрін з відео Bihus.Info
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Викликані до клубу NAVY під Києвом патрульні сказали, що їх у клуб не пустили, а власники запевнили, що працюють виключно на виніс. Клуб належить синові начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на BIHUS info.

Під Києвом клуб відпочинку NAVY, що належить синові начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова, працював під час дії "карантину вихідного дня".

Журналісти з'ясували, що увечері 14 листопада парковка біля клубу була заповнена автомобілями, серед яких було і авто самого Наумова. Протягом години спостережень розслідувачі зафіксували не менше 20 відвідувачів клубу.

Після цього вони викликали поліцію – патрульні приїхали протягом 15 хвилин і пішли досередини. Через деякий час із клубу вийшов чоловік, схожий на помічника Наумова, і відігнав з парковки автомобіль поліцейського. Потім на парковці вимкнули світло, а група невідомих чоловіків попросила журналістів "через три хвилини" покинути заклад, бо інакше буде закритий шлагбаум. На запитання, а як же відвідувачі, які перебувають усередині клубу, їм заявили, що "там нікого немає".

Коли поліцейські вийшли із закладу, то повідомили, що в клуб їх не пустили, а власники їх запевнили, що працюють виключно на виніс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати не змогли скасувати карантин вихідного дня.

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