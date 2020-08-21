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21 серпня 2020, 16:48

У Мінфіні розповіли, скільки коштів пішло на боротьбу з COVID-19

21 серпня 2020, 16:48
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На сферу охорони здоров’я виділено 16,3 млрд грн
На сферу охорони здоров’я виділено 16,3 млрд грн
Фото: flickr
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Від початку епідемії на заходи, пов'язані із протидією COVID-19, із бюджету вже здійснено видатків майже на 25 млрд грн.

Про це повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, передає RegioNews.

За словами чиновника, на сьогодні використано 16,9 млрд грн із Фонду боротьби з COVID-19, а також 4,8 млрд грн коштів державного і місцевих бюджетів.

Ще 2,7 млрд грн було сплачено Національною службою здоров'я України постачальникам послуг у рамках програми медичних гарантій.

Щодо Фонду боротьби з COVID-19 загалом передбачено спрямування 66 млрд грн коштів державного бюджету, а саме: на сферу охорони здоров’я виділено 16,3 млрд грн, на соціальну сферу - 10,6 млрд грн, на сферу забезпечення правопорядку - 2,5 млрд грн, стимулювання економіки - 36 млрд грн, часткове відновлення видатків держбюджету - 0,5 млрд грн та сферу освіти - 52,5 млн гривень", - повідомив заступник міністра.

Нагадаємо, рівень бюджетного дефіциту в Україні становить близько 300 мільярдів - Шмигаль. За його словами, в цьому році ситуація складна і пов'язана з коронавірусом та економічною кризою.

коронавірус гроші фонд бюджет Мінфин
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