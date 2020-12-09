Мер Франківська знову вимагає від влади не запроваджувати локдаун

Він стверджує, що місто скоро повернеться до червневих показників захворюваності

Він стверджує, що місто скоро повернеться до червневих показників захворюваності

Фото: Facebook

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вкотре звернувся до Кабінету міністрів та президента не запроваджувати нокдаун через пандемію COVID-19.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Ще раз звертаємось до уряду та президента не вводити локдаун в країні. Хотілося б, щоб бізнес працював і заробляв кошти. Є позитивна тенденція щодо захворювання на коронавірус”, - заявив Марцінків.

Він стверджує, що в Івано-Франківську, а також у сусідніх Луцьку, Тернополі та Хмельницькому нібито фіксують "зниження захворюваності на коронавірусну інфекцію”.

Мес сподівається, що така тенденція в Івано-Франківську буде збережена, і вже за кілька тижнів "місто повернеться до показників захворювання на COVID-19, які фіксували в червні”.

Марцінків зазначив, що в COVID-лікарнях міста перебувають 287 пацієнтів, з них 21 - у реанімаціях. Заповненість ліжко-місць у Центральній міській клінічній лікарні складає 40%.

Нагадаємо, Уряд встановив остаточну дату запровадження локдауну в Україні, посилені карантинні заходи в Україні будуть діяти з 8 до 24 січня.