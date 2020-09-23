Спалаху коронавірусу після місцевих виборів не буде - Рубан

Вірус поширюється при довготривалому спілкуванні

Вірус поширюється при довготривалому спілкуванні

Фото: Facebook

Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан вважає, що після проведення місцевих виборів в Україні не буде спалаху захворюваності на COVID-19.

Про це він повідомив у коментарі для РБК-Україна, передає RegioNews.

За словами Рубана, до спалахів COVID-19 призводить довготривале спілкування в організованих колективах, але на виборах такого не буде.

Вибори - це той захід, де спалаху не буде. Тому що до спалаху призводить довготривале спілкування в організованих колективах, понад 15 осіб. При виборах такого спілкування немає", - сказав чиновник.

Він додав, що на виборах громадяни мають дотримуватися трьох речей: обмеженого спілкування, провітрювання приміщень та дотримання санітарних правил.

Якщо комісія сидить, дотримується масочного режиму, приміщення провітрюється, а загальне якесь спілкування у приміщеннях без вентиляції, то це стовідсоткове інфікування", - сказав Рубан.

Нагадаємо, в Україні за добу виявили близько 3,5 тисячі хворих COVID-19, найбільше випадків у Києві, Харківській, Тернопільській та Одеській областях.