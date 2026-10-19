Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів

На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедливі підозри у шахрайській схемі. Дії посадовців розглядаються як зловживання службовим становищем та перевищення повноважень, які завдали громаді матеріальних збитків в особливо великих розмірах

На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедливі підозри у шахрайській схемі. Дії посадовців розглядаються як зловживання службовим становищем та перевищення повноважень, які завдали громаді матеріальних збитків в особливо великих розмірах

Фото з відкритих джерел

Завдяки недавньому розслідуванню проєкту ТСН "ХАПУГА.UA" у публічний простір потрапила історія про те, як Обухівська міська рада віддала у приватну власність 57,93 гектара комунальної землі за фантастично низькою ціною — усього за 1 673 190 грн. Легко порахувати, що землю громади у міськраді оцінили у приблизно 289 гривень за сотку. При тому, що ринкова вартість сотки в Обухові навіть зараз може сягати й кількох тисяч доларів, а шукати дешевше 500 доларів – лише час дарма витрачати.

Але в цій історії не епізод з приватизацією найскандальніший. А її продовження. За рік після купівлі-продажу частина викупленої землї була виставлена на продаж вже за 180 мільйонів гривень – тобто, вже за 1000 доларів за сотку.

Вся операція – неприховано проста і зухвала.

28 березня 2025 року Обухівська міська рада під керівництвом секретаря міськради та в.о. міського голови Лариси Ільєнко ухвалює рішення надати ПрАТ "Обухівське" дозвіл на викуп 57,93 га комунальної землі у приватну власність. Землю продали без проведення аукціону, який міг би виявити реальну ринкову вартість. Вартість розрахували не за експертною грошовою оцінкою, а за пільговою.

Вже 1 квітня 2025 року договір купівлі-продажу між Обухівською міськрадою та ПрАТ "Обухівське" було офіційно укладено й підписано. Новий власник приватизовані гектари поділив на менші ділянки, наявні на них споруди ПрАТ "Обухівське" з реєстрів зникли. Дві ділянки – площею 38,53 га та 17,86 га – 12 травня того ж року були відчуджені на користь ТОВ "БОД ІНВЕСТ", яке було зареєстроване теж 12 травня 2025 року.

У травні 2026 року ТОВ "БОД ІНВЕСТ" виставило ділянку 38,53 га на продаж на Prozorro.Sale за 180 мільйонів гривень.

Що за фірма ТОВ "БОД ІНВЕСТ" і скільки вона насправді заплатила за обухівські гектари – наразі достеменно невідомо. Але підозра, що це фірма-прокладка, цілком має підстави. Так чи інакше, фантастичний прибуток від всієї цієї земельної оборудки – очевидний.

В Обухівській міськраді документи на приватизацію комунальних гектарів готувала земельна комісія, яку очолював депутат Віктор Малишев. Персонаж цікавий тим, що живе на маленьку зарплату в кількадесят тисяч гривень на рік, мешкає у будинках, які йому не належать, і їздить на авто, як теж йому не належать – все це офіційно. Засідання ради, на якому було ухвалене рішення про приватизацію, вела секретарка міськради Лариса Ільєнко. Вона ж і підписала договір купівлі-продажу. Пані Лариса – повна протилежність свого надзвичайно скромного колеги з земельної комісії. Як з'ясували журналісти-розслідувачі проєкту "ХАПУГА.UA", один лиш автомобіль, який їй належить, коштує значно більше, ніж продані нею 58 га землі Обухова.

Для обґрунтування ціни 289 гривень за сотку в земельній комісії Обухівської міськради використали норму законодавства – пункт 6-1 Перехідних положень Земельного кодексу України. Ця норма створювалася для захисту селян і невеликих фермерських господарств та сільгосппідприємств, які обробляли землю десятиліттями, тому мали право на її пільгову приватизацію, оскільки викупити її за цінами навіть трохи наближеними до ринкових часто просто не мали коштів.

ПрАТ "Обухівське" є сільськогосподарським підприємством, утвореним на базі колись ще радянського радгоспу. Приватизовані 58 га були частиною земель, на яких це підприємство ще – 1990-х років вело господарську діяльність, хоч вони і були у власності Обухівської міської громади. Формально – ПраАТ "Обухівське" нібито мало законне право на пільгову приватизацію. Але тільки формально.

Тому що "Обухівське" – зовсім не дрібне господарство або підприємство. В земельному фонді, яким воно користується – понад 4000 га землі. Виторг за 2025 рік – понад 123 млн гривень. До агрохолдингів гігантів ще далеко, але до міцних компаній середнього рівня "Обухівське" точно належить. Норму про пільгову приватизацію використали як шпарину в законі, який, насправді, покупцю такого рівня права на пільгу не надає.

Отже, є два очевидних факти: сумнівна з точки зору закону приватизація комунальної землі за ціною в сотні (!) разів нижче ринкової та наступний продаж частини приватизованої ділянки вже за ринковою ціною фірмою незрозумілого походження. ПрАТ "Обухівське" і ТОВ "БОД ІНВЕСТ" отримали дуже ліквідний актив за безцінь, громада Обухова його втратила.

Цього більш ніж достатньо не лише для обурення громадськості та уваги ЗМІ, але й для розвитку історії вже в площині цивільно-правовій та кримінально-правовій. Адже економічні права та інтереси Обухівської громади явно постраждали в результаті дій керівництва Обухівської міської ради та ПрАТ "Обухівське".

Тому Обухівська окружна або Київська обласна прокуратура можуть звернутися до Господарського суду з позовом про скасування рішення міськради та договору купівлі-продажу. Головним аргументом суду може стати захист інтересів громади та недопущення збитків місцевому бюджету в особливо великих розмірах через продаж землі за заниженою вартістю.

Також, правоохоронці можуть дати правову оцінку, наприклад, діям керівництва міськради та земельної комісії – на предмет наявності конфлікту інтересів або зловживання службовим становищем. Різниця між пільговою нормативною грошовою оцінкою (1,67 млн грн) та ринковою ціною (180 млн грн) наочно свідчить про розмір збитків. А виставлення викупленої землі на продаж за 180 мільйонів дає підстави вважати, що мета приватизації була не у веденні сільського господарства чи підтримці виробництва – під що й надавалася законодавча пільга – а у недобросовісній спекуляції та отриманні надприбутку за рахунок майна громади.