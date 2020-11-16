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16 листопада 2020, 18:23 7

Розкрадання COVID-фонду: ексрадник Єрмака анонсував нові подробиці

16 листопада 2020, 18:23 7
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Він планує виступити перед журналістами на прес-конференції
Він планує виступити перед журналістами на прес-конференції
Фото: із відкритих джерел
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Колишній радник глави Офісу президента і ексміністр фінансів Ігор Уманський, який раніше заявив, що кошти із COVID-фонду на будівництві доріг привласнили шість компаній, планує провести прес-конференцію.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

За словами Уманського, останнім часом він отримує велику кількість звернень від ЗМІ щодо надання коментарів про причини відставки і ситуації навколо фонду боротьби з COVID-19.

Запрошую усіх бажаючих журналістів, представників ЗМІ у середу 18 листопада ц.р. о 12:00 на прес-конференцію, на якій я озвучу свою позицію та бачення. Місце зустрічі - Маріїнський парк навпроти центрального входу Верховної Ради України”, - написав Уманський.

Він додав, що причиною обрання такого місця зустрічі із журналістами стала пандемія короновірусу, так як "збиратися... у закритих приміщеннях не є добре”.

Нагадаємо, "ВідпочивайТЕ": Радник Єрмака Уманський звільняється, про причини такого рішення він пообіцяв розповісти після того, як заяву буде підписано.

Ексрадник Єрмака розповів про махінації на будівництві доріг за рахунок COVID-фонду.

Ігор Уманський брифінг заява фонд коронавірус корупція
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