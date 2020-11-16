Розкрадання COVID-фонду: ексрадник Єрмака анонсував нові подробиці
Колишній радник глави Офісу президента і ексміністр фінансів Ігор Уманський, який раніше заявив, що кошти із COVID-фонду на будівництві доріг привласнили шість компаній, планує провести прес-конференцію.
Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.
За словами Уманського, останнім часом він отримує велику кількість звернень від ЗМІ щодо надання коментарів про причини відставки і ситуації навколо фонду боротьби з COVID-19.
Запрошую усіх бажаючих журналістів, представників ЗМІ у середу 18 листопада ц.р. о 12:00 на прес-конференцію, на якій я озвучу свою позицію та бачення. Місце зустрічі - Маріїнський парк навпроти центрального входу Верховної Ради України”, - написав Уманський.
Він додав, що причиною обрання такого місця зустрічі із журналістами стала пандемія короновірусу, так як "збиратися... у закритих приміщеннях не є добре”.
Нагадаємо, "ВідпочивайТЕ": Радник Єрмака Уманський звільняється, про причини такого рішення він пообіцяв розповісти після того, як заяву буде підписано.
Ексрадник Єрмака розповів про махінації на будівництві доріг за рахунок COVID-фонду.