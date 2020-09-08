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08 вересня 2020, 14:41 3

Головний рабин України просить прочан терміново зробити тести на коронавірус

08 вересня 2020, 14:41 3
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Він закликає виконувати рекомендації МОЗ
Він закликає виконувати рекомендації МОЗ
Фото з відкритих джерел
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Хасидів, які прибули до Умані на святкування Рош га-Шана, закликали не нехтувати вимогами українського МОЗ і терміново зробити ПЛР-тести на коронавірус.

Відповідне звернення головний рабин України Моше Реувен Асман опублікував на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

"Наша свята Тора зобов'язує нас дуже уважно ставитися до збереження життя і здоров'я людини! Тому я закликаю всіх вас не нехтувати Святим Письмом та вимогам Міністерства охорони здоров'я і негайно пройти ПЛР тест для безпеки вашого здоров'я і здоров'я оточуючих", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, за даними зверненням Моше Реувен Асман виступив після наради міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з мером Умані Олександром Цебрієм і представниками поліції, МЗС і Міністерства культури та інформаційної політики.

Нагадаємо, дещо раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що Умань цього року відвідають 3 тис. паломників, усіх протестують на COVID-19.

коронавірус карантин тести Умань хасиди
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