Головний рабин України просить прочан терміново зробити тести на коронавірус

Він закликає виконувати рекомендації МОЗ

Він закликає виконувати рекомендації МОЗ

Фото з відкритих джерел

Хасидів, які прибули до Умані на святкування Рош га-Шана, закликали не нехтувати вимогами українського МОЗ і терміново зробити ПЛР-тести на коронавірус.

Відповідне звернення головний рабин України Моше Реувен Асман опублікував на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

"Наша свята Тора зобов'язує нас дуже уважно ставитися до збереження життя і здоров'я людини! Тому я закликаю всіх вас не нехтувати Святим Письмом та вимогам Міністерства охорони здоров'я і негайно пройти ПЛР тест для безпеки вашого здоров'я і здоров'я оточуючих", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, за даними зверненням Моше Реувен Асман виступив після наради міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з мером Умані Олександром Цебрієм і представниками поліції, МЗС і Міністерства культури та інформаційної політики.

Нагадаємо, дещо раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що Умань цього року відвідають 3 тис. паломників, усіх протестують на COVID-19.