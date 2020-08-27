В Україні можуть знову ввести жорсткий карантин: що відомо

У МОЗ запевняють, що якщо люди не будуть дотримуватися карантину, то українська медицина не впорається

У МОЗ запевняють, що якщо люди не будуть дотримуватися карантину, то українська медицина не впорається

В Україні через зростання кількості інфікованих коронавірусом існує ймовірність повернення до жорсткого карантину.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews з посиланням на "Апостроф". "Не буду лукавити — існує (ймовірність повернення жорсткого карантину, — ред.). Але питання в тому, що система охорони здоров'я в кінці серпня — це вже не система охорони здоров'я у березні. Сьогодні ми чітко знаємо, скільки людей ми можемо розмістити в установах охорони здоров'я і чітко прогнозуємо, не більше якої кількості заражень потрібно, щоб реєструвалося щодня, щоб наші медики справилися і надали медичну допомогу всім, хто її потребує", — сказав він. За словами лікаря, зараз ситуація з епідемією йде за "жовтим" сценарієм, коли на кінець року можливо буде 4 тисячі летальних випадків. Але якщо люди не будуть дотримуватися карантину, то українська система охорони здоров'я не впорається, додав він. "Ніяких ліжок може не вистачити, якщо ніхто не буде дотримуватися обмежень. Сьогодні ми маємо 25 тисяч ліжок у лікарнях, які вже визначені для прийому хворих з коронавірусною хворобою. У нас є лікарні так званої другої хвилі, в резерві. Їх поступово підключають в тих регіонах, де перевищується відсоток наповненості ліжок. Потенційно там готові ще 10 000 ліжок", — пояснив головний санлікар. Ляшко додав, що обласним держадміністраціям також доручено перепрофілювати 30% всього ліжкового фонду під інфекційних хворих на сезон грипу та ГРВІ, який починається в жовтні. Нагадаємо, раніше Ляшко назвав три міста, які перебувають під загрозою спалаху COVID-19. Відомо, що 26 серпня в Україні до 31 жовтня продовжили карантин.

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