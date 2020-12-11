"Якщо ситуація погіршиться": карантин можуть підсилити раніше 8 січня - Радуцький

Про зміну дати посилення карантину повинні попередити за 7 днів

Про зміну дати посилення карантину повинні попередити за 7 днів

Фото: з відкритих джерел

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги й медичного страхування Михайло Радуцький заявляє, що в разі погіршення ситуації з поширенням коронавірусу в Україні, посилені обмеження можуть ввести раніше 8 січня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву Радуцького в ефірі програми "Право на владу".

Так, уряд зможе вибрати нову дату посилення карантину і попередити про це за 7 днів до введення.

За словами нардепа, прогнози свідчать про те, що грудень Україна пройде з показниками в межах 16 тисяч випадків коронавірусу на добу.

Ніхто не каже, що це (посилення карантину - ред.) буде саме 8 січня. Якщо ситуація буде погіршуватись, уряд за 7 днів може попередити про інші дати... Ніхто не буде чекати 8 січня. Я думаю, 8 січня буде тим піковим навантаженням. Новий рік дасть збільшення (захворюваності - ред.), нікуди ми від цього не дінемося", - підкреслив Радуцький.

Також він зазначив, що, для того, щоб перервати ланцюг захворювання коронавірусом в Україні, необхідно вакцинувати 18-19 млн осіб. За його словами, стійкого імунітету немає ще.

З тих 4 млн доз питання локдауну не знімає. На жаль. Мінімум нам треба провакцинувати 18-19 млн. Тоді ми зможемо говорити про переривання ланцюга. Тому що стійкого імунітету немає…Ми десь до середини літа будемо мати достатню кількість провакцинованих людей", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд встановив остаточну дату введення локдауну в Україні.