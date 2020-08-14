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14 серпня 2020, 12:41 7

Друга хвиля COVID-19: у Києві готують лікарні для нових інфікованих

14 серпня 2020, 12:41 7
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Заповненість ліжок у поточних медустановах перевищила 50%
Заповненість ліжок у поточних медустановах перевищила 50%
Фото: з відкритих джерел
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Київ готує для нових інфікованих коронавірусною інфекцією лікарні другої хвилі, оскільки заповненість ліжок в медичних установах, які займаються лікуванням хворих на коронавірус вже перевищила 50%.

Як передає RegioNews, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

Так, ситуація неприємна і складна. Київ готує медустанови другої хвилі для прийому та лікування хворих коронавірусом", - сказав він.

Мер підкреслив, що заповненість ліжок в медичних установах, де лікують хворих коронавірусом, становить на сьогодні 52,2%.

Також з 17 серпня в столиці будуть посилені визначені урядом наступні обмеження та заборони:

- перебування в громадських будівлях, громадському транспорті без одягнутих засобів індивідуального захисту - масок;
- перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу;
- заборону самовільно залишати місця самоізоляції або обсервації людям, які перебувають в ізоляції;
- проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участі більше однієї особи на 5 квадратних метрів площі будівлі чи території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі;
- організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше 1,5 м, якщо учасники розміщені стоячи.

Крім того, заповнюваність залів кінотеатрів і установ культури може бути не більше 50% місць. При цьому трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі перевозять пасажирів виключно у кількості місць для сидіння.

Носіть маску в громадських місцях та громадському транспорті. Дотримуйтеся дистанції. Не забувайте часто мити руки і обробляти їх антисептиком", - закликав Кличко.

Раніше повідомлялося, що майже 40% українців не вважають COVID-19 небезпечною хворобою.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

коронавірус карантин хвороба пандемія Віталій Кличко
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