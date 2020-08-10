Буковина може потрапити в "червону зону": другий день більше сотні хворих
У Чернівецькій області фіксують зростання захворюваності на коронавірус - другий день поспіль більше сотні нових випадків. Так, за минулу добу зафіксовано 108 випадків COVID-19.
Як передає RegioNews, про це заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
Фахівці обласного лабораторного центру зафіксували сьогодні, 9 серпня, 108 нових випадків коронавируса. Було досліджено 432 зразків. Таким чином, всього інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку - 6777 осіб", - заявив він.
За словами голови ОДА, якщо захворюваність збільшиться, то Чернівецька область потрапить в "червону зону", що означає повернення до жорстких карантинних обмежень.
Також стало відомо, що за минулу добу 46 буковинців одужали від COVID-19. Всього ж недуга в даний час побороли 5215 жителів Чернівецької області.
Нагадаємо, до ослаблення карантину не готові Київ і ще вісім областей.