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10 серпня 2020, 08:48 7

Буковина може потрапити в "червону зону": другий день більше сотні хворих

10 серпня 2020, 08:48 7
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Це буде означати повернення до жорсткого карантину
Це буде означати повернення до жорсткого карантину
Фото: з відкритих джерел
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У Чернівецькій області фіксують зростання захворюваності на коронавірус - другий день поспіль більше сотні нових випадків. Так, за минулу добу зафіксовано 108 випадків COVID-19.

Як передає RegioNews, про це заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Фахівці обласного лабораторного центру зафіксували сьогодні, 9 серпня, 108 нових випадків коронавируса. Було досліджено 432 зразків. Таким чином, всього інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку - 6777 осіб", - заявив він.

За словами голови ОДА, якщо захворюваність збільшиться, то Чернівецька область потрапить в "червону зону", що означає повернення до жорстких карантинних обмежень.

Також стало відомо, що за минулу добу 46 буковинців одужали від COVID-19. Всього ж недуга в даний час побороли 5215 жителів Чернівецької області.

Нагадаємо, до ослаблення карантину не готові Київ і ще вісім областей.

коронавірус карантин Буковина Чернівецька ОДА Сергій Осачук
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