Прем'єр порівняв боротьбу з COVID-19 з війною: часу на дискусію не було

Карантин вихідного дня вже знизив мобільність населення

Карантин вихідного дня вже знизив мобільність населення

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у влади не було часу на тривалу суспільну дискусію щодо введення карантину вихідного дня. За його словами, через стрімке поширення коронавірусу, необхідно було приймати швидкі рішення.

Як передає RegioNews, про це Денис Шмигаль заявив в ефірі програми "Свобода слова".

Сьогодні ми кажемо, що лікарі на передовій, і якщо рівняти боротьбу з COVID-19 з війною, то рішення в бойових умовах приймають дуже швидко. І проводити місяць суспільну дискусію не завжди є можливість", - розповів прем’єр.

За його словами, медична система справляється при добовій захворюваності у 12 тисяч осіб.

"Але кількість лікарів у нас обмежена, і можливості лікарів - фізичні можливості людей - обмежені", - зазначив Шмигаль.

За його словами, перед введенням карантину вихідного дня уряд проводив консультації з профільними комітетами Верховної ради. Він також навів приклад Ізраїлю та Туреччини, де після запровадження карантину вихідного дня показники захворюваності знизилися.

Окрім того, карантин вихідного дня вже дав перші результати - мобільність населення минулої суботи та неділі зменшилась на 19% та 27% відповідно.

"В суботу мобільність зменшилася на 19 %, а в неділю на 27%. Це дуже важливі показники. Це, за даними досліджень міжнародних наукових інституцій, втричі зменшує розповсюдження хвороби", — заявив прем’єр.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

