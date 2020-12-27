У МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією

Послаблювати карантин у всіх областях та в столиці не можна

Послаблювати карантин у всіх областях та в столиці не можна

Станом на 27 грудня ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень — у Запорізькій і Черкаській областях та місті Києві.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я. За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ. Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Запорізькій області — 577,9 (-), місті Києві — 541,9 (-), Черкаській області — 539,9 (-) та Чернігівській області — 509,1 (-). Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області — 114,1 (-),у Вінницькій області — 140,3 (-) та у Закарпатській області — 144,6 (-). Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні за добу зафіксовано 6113 випадків COVID-19.

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