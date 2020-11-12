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Кількість хворих COVID-19 в Україні продовжує зростати: за добу більше 11 тисяч
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12 листопада 2020, 09:34 21

Кількість хворих COVID-19 в Україні продовжує зростати: за добу більше 11 тисяч

12 листопада 2020, 09:34 21
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З початку пандемії заразилися вже 500 865 осіб
З початку пандемії заразилися вже 500 865 осіб
Фото: з відкритих джерел
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В країні за 11 листопада зафіксовано 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби, померло 198 осіб, було госпіталізовано 1509 осіб, а 6 235 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

11 057 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 428 дітей та 564 медпрацівники", - повідомив Степанов.

Він зазначив, що найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях.

Всього за добу проведено 77 149 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 46 933, методом ІФА - 30 216.

За весь час пандемії в Україні захворіло 500 865 осіб, з них 227 694 одужали, летальних випадків - 9145.

Нагадаємо, раніше медики зафіксували 10 611 нових випадків коронавірусу в Україні.

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