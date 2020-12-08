Жорстока COVID-реальність: ексголова Київської ОДА зняв фільм про пандемію в Україні

Це перший повнометражний фільм про COVID-19 в нашій країні

Це перший повнометражний фільм про COVID-19 в нашій країні

Фото: Facebook

Колишній голова Київської обласної державної адміністрації Михайло Бно-Айріян презентував документальний фільм "COVID-19: вихід із червоної зони" про життя та реалії України в умовах пандемії коронавірусу.

Фільм, який вже здобув велику кількість схвальних відгуків, Бно-Айріян опублікував у YouTube, передає RegioNews.

У себе в Facebook автор розповів, що на його створення пішло два місяці щоденної кропіткої роботи, і що це перший повнометражний фільм про COVID-19 в нашій країні.

Ми вирішили зняти цей фільм не про вірус, а про людей. Наша команда відвідала 7 регіонів України, від Львова до Краматорська, та подолала 5 тисяч кілометрів шляху для того, щоб розповісти їх вам. Це правда від тих, хто живе із ковідом і кожен день тримає оборону у боротьбі з вірусом”, - говорить Михайло Бно-Айріян.

Він зазначає, що фільм розповідає про справжні історії реальних людей, які зіткнулись з короновірусною хворобою особисто. Піднімаються питання людяності та корупції, розповідається про щоденні подвиги лікарів, які рятують життя в лікарнях, та необдумані дії влади.

Ексгубернатор говорить, що приводом до створення фільму стало неадекватне висвітлення подій, пов'язаних з пандемією в Україні.

Нагадаємо, Михайло Бно-Айріян - український дипломат, продюсер та режисер, з 10 липня до 28 жовтня 2019 року очолював Київську обласну державну адміністрацію. Після звільнення продовжив знімати фільми про важливі соціальні теми. Автор проекту "7 фільмів Бно-Айріяна".