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09 листопада 2020, 17:52 85

Глава Офісу президента Єрмак теж захворів на коронавірус

09 листопада 2020, 17:52 85
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Він продовжить працювати в звичному темпі
Він продовжить працювати в звичному темпі
Офіс президента
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Глава Офісу президента Андрій Єрмак, як і глава держави, заразився коронавірусом.

Про це він повідомив в Facebook, пише RegioNews.

"До кінця робочого дня отримав не надто "позитивні" новини: у мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся нормально", — написав Єрмак.

Він зазначив, що цього тижня запланована відеозустріч радників лідерів "нормандського формату".

"Це один з найважливіших моїх пріоритетів, тому часу хворіти немає зовсім. Хоча і буду на самоізоляції, але планую працювати у звичайному режимі, не сповільнюючи темп. Якщо переговори на цьому тижні не відбудуться — точно не з моєї вини", — додав він.

Під кінець робочого дня отримав занадто "позитивні" новини: у мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся...

Posted by Андрій Єрмак on Monday, November 9, 2020

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус.

коронавірус Україна Офіс президента ОПУ хвороба
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