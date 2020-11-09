Глава Офісу президента Єрмак теж захворів на коронавірус

Він продовжить працювати в звичному темпі

Він продовжить працювати в звичному темпі

Офіс президента

Про це він повідомив в Facebook, пише RegioNews.

"До кінця робочого дня отримав не надто "позитивні" новини: у мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся нормально", — написав Єрмак.

Він зазначив, що цього тижня запланована відеозустріч радників лідерів "нормандського формату".

"Це один з найважливіших моїх пріоритетів, тому часу хворіти немає зовсім. Хоча і буду на самоізоляції, але планую працювати у звичайному режимі, не сповільнюючи темп. Якщо переговори на цьому тижні не відбудуться — точно не з моєї вини", — додав він.

Під кінець робочого дня отримав занадто "позитивні" новини: у мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся... Posted by Андрій Єрмак on Monday, November 9, 2020

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус.